Tchad - Covid-19 : vers une baisse du coût d'Internet ?

"Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures prises pour faire face à la pandémie du coronavirus, les technologies de l'information et de la communication peuvent être un instrument de soutien à la lutte contre le Covid-19", selon un courrier du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Sadick Bassi Lougouma, adressé jeudi à Tigo, Airtel et Sorel-Tchad.



Pour éviter au maximum les contacts physiques et réduire les risques de contamination, l'ARCEP "invite les opérateurs mobiles à une action citoyenne à travers la mise en oeuvre d'offres pouvant aller de la baisse des tarifs à la gratuité de ses services selon les cas, sur une période d'un mois minimum."



Parmi les recommandations de l'ARCEP figure la gratuité des frais pour les transferts d'argents (mobile money), la réduction des tarifs de communication mobile (voix, sms, data), et la mise en service de packs réseaux sociaux utilisables sur une période donnée.