Tchad - Covid-19 : violation de l'interdiction des entrées, 21 personnes interceptées à Ati

Depuis quelques jours à Ati, le comité de veille départemental a entamé des patrouilles. Si les consignes sont globalement respectées par les citoyens, des sorties frauduleuses de véhicules ont été constatées. Ce vendredi, la commission mixte départementale a appréhendé un véhicule de marque Hilux transportant des personnes en provenance de N'Djamena.



Malgré toutes les mesures barrières prises par le Gouvernement, des personnes mal intentionnées bafouent les mesures gouvernementales. Au total, 21 passagers y compris le chauffeur ont été arrêtés. Les passagers ont payé 25000 Fcfa chacun pour le trajet N'Djamena-Ati, selon le chauffeur Sougoumi.



Pour le commandant de la compagnie de la gendarmerie d'Ati, par ailleurs président de la commission mixte de sécurité, le compagent Souleymane Bahar Mahamat, les éléments de la commission sont déterminés à faire respecter coûte que coûte cette mesure. Depuis qu'ils ont reçu l'instruction d'interdiction des entrées et sorties, le comité mixte départemental travaille jour et nuit pour faire respecter les mesures prises par le Gouvernement.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a souligné que deux sites ont été identifiés et réservés pour les personnes testées positives et mettre en quarantaine. Il a précisé que la mise en quarantaine ne pas une prison mais plutôt pour préserver la santé de la population.



"Nul n'est au dessus de la loi"



Fatimé Boukar Kosseï, préfet du département du Batha Ouest, par ailleurs présidente du comité de veille départemental sanitaire du Batha Ouest, a remercié le comité mixte départemental pour le travail abattu. Elle a exhorté à continuer ainsi car "nul n'est au dessus de la loi."



Le préfet a demandé aux conducteurs de respecter les mesures prises par le gouvernement. Au cas contraire, ils seront frappés par la rigueur de la loi. Pour elle, ces passagers seront mis en quarantaine.



Fatimé Boukar Kosseï a appelé le comité de gestion de crise sanitaire et le ministère de la Santé publique à préparer les provinces à éviter le pire. "Les discours de confiance et foi ne peuvent plus convaincre. Les provinces sont dans l’oubliette. Il est certes beau de créer des cellules de crise dans nos provinces. À quoi servent-elles si tout est centralisé à N’Djamena ? Les cellules provinciales de veille peinent aujourd’hui à être efficace", a indiqué le préfet.



Elle a évoqué le manque de moyens logistiques : "À la lumière de ces constats qui sont lamentables et qui donnent matière à réflexion, nous venons en tant que citoyens tchadiens soucieux de la vie des compatriotes, faire un appel au garant de la République, le président Idriss Déby Itno, à encore plus faire pour les provinces et surtout à s’impliquer plus encore personnellement dans la résolution de cette crise."