Tchad - Covid19 : Tigo et SudaTchad débloquent 30 millions Fcfa

Les directeurs des entreprises Tigo Tchad et SudaTchad ont remis mercredi des contributions financières à la cellule de veille et de sécurité sanitaire, pour faire face à la pandémie de Covid-19.



Le directeur général de Tigo Tchad, Mohamed Dkhissi, a débloqué un montant de 20 millions de Francs CFA tandis que le directeur général, Khaled Alhassan, a donné 10 millions de Francs CFA.



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a réceptionné le chèque, en présence du ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Dr. Idriss Saleh Bachar.



Il a, au nom du chef de l'Etat, remercié les deux entreprises pour leur appui.



La société SoudaTchad a promis d'autres actions.