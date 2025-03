Tchad - Crise de l'eau à Bébédjia : Le quartier Leulhoulam en manque criant d'eau potable

L'eau est souvent décrite comme la source de la vie. L'accès à l'eau potable est essentiel pour une vie saine et la prévention des maladies hydriques. Cependant, le quartier Leulhoulam de Bébédjia fait face à une grave crise : environ 95 % de sa population n'a pas accès à l'eau potable.

Situation Alarmante Malgré les efforts du directeur général du ministère de l'Action sociale, Kaoude Israël, qui a implanté des forages d'eau dans des établissements scolaires publics et certains quartiers de Bébédjia, Leulhoulam reste exclu de ce projet. Cela soulève des questions sur les critères de sélection des quartiers bénéficiaires. Pourquoi Leulhoulam ne fait-il pas partie des zones desservies par ces initiatives ? Les habitants de ce quartier sont-ils considérés comme étant en dehors de la commune de Bébédjia ?

Appel à l'Action Nous interpellons le ministère de l'Action sociale et le ministère de l'Eau à revoir leur politique en matière d'accès à l'eau potable, conformément aux directives du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Ce dernier a mis en place un programme avec 100 actions visant à garantir l'accès à l'eau potable à tous les Tchadiens, sans distinction d'origine ethnique ou raciale.

Importance de l'Équité Il est essentiel que chaque projet d'infrastructure, tel que la construction de forages d'eau, prenne en compte l'ensemble des quartiers d'une commune. Actuellement, certains quartiers bénéficient d'une concentration excessive de forages, tandis que d'autres, comme Leulhoulam, restent dans l'oubli. Cette disparité crée des tensions au sein des communautés et nuit à la paix et à la cohabitation pacifique.