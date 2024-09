Tchad : Culture - Sarah Koulamallah, Pionnière de la Coiffure et Esthétique au Tchad

Témoignage d'une Légende

Émue de joie, Sarah Koulamallah a partagé des souvenirs de son enfance, évoquant des moments passés dans les rues de Kabalaye, Sabangali, Ambsatna et Gardolé. Elle a déclaré : "On jouait sans distinction de religion et d'éthique, et nous avions un grand respect pour les aînés."



Parcours Inspirant

Elle a raconté son parcours, soulignant les défis qu'elle a rencontrés. Après avoir obtenu son BEPECT, elle a été confrontée à la pression d'un mariage précoce, alors qu'elle souhaitait poursuivre ses études. Pour échapper à cette situation, elle a fui vers la Belgique pour rejoindre son grand frère, où elle a appris la coiffure et l'esthétique. Elle a ensuite ouvert le premier salon de coiffure au Tchad, situé à N'Djaména.



Sarah a également insisté sur l'importance d'écouter les conseils des parents et des voisins, soulignant la valeur des sages paroles.



Colonie de Vacances

La colonie de vacances gratuite, intitulée « Départ avec le cœur », édition 2024, est dédiée à l'ancien président tchadien en vie, Goukouni Weiddeye. Ce programme vise à offrir des activités enrichissantes aux jeunes, tout en honorant la mémoire et l'héritage de figures importantes du pays.



Conclusion

La visite de Sarah Koulamallah au Centre Culturel Koulsy Lamko met en lumière son rôle en tant que pionnière dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique au Tchad. Son histoire inspirante encourage les jeunes à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles, tout en soulignant l'importance de la communauté et des conseils familiaux.