"Tchad D’abord" désapprouve la marche du 6 février

N’Djamena - La plate-forme « Tchad D'abord » a animé un samedi un point de presse relatif à la marche du 6 février prochain, initiée par « Les Transformateurs ».



Selon le porte-parole de la plate-forme, Ngolsou Pierre, « au moment où le gouvernement développe des nouvelles stratégies et mesures adaptées afin de contrecarrer l'évolution de la pandémie et nous permettre de reprendre une vie normale, certains individus, responsables des organisations de la société civile, joignent leurs voix à celles des politiciens pour appeler à une marche dénommée « marche du peuple » le 6 février 2021 ».



Ngolsou Pierre s’interroge sur ce qu’il qualifie d’immixtion d’organisations des droits de l’Homme dans les affaires politiques.



La plateforme « Tchad D'abord » convie les citoyens à « privilégier la concorde nationale en mettant l'intérêt général du Tchad en avant ».



Elle appelle les différents acteurs, aussi bien politiques que la société civile, à privilégier la paix et surtout la cohésion sociale, afin de maintenir la stabilité actuelle du pays.



Étant donné que le premier semestre de cette année est une période électorale, la plate-forme invite ces derniers à se centrer sur ces échéances et ce, dans le respect des textes en vigueur. Pour Ngolsou Pierre, la Constitution du 4 mai 2018 révisée le 14 décembre dernier, fixe les conditions de participation. À travers les urnes, le peuple souverain choisira son prochain Président de la République, dit-il.



La plate-forme qui regroupe 54 associations membres, appelle la population à « suivre sa conscience et vaquer normalement à ses occupations le 6 février 2021 ».