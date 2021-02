Tchad D'abord et les diplômés en instance d'intégration rejettent la marche du 13 février

"Il y a des gens qui sont derrière. Ce sont des gens qui n'aiment pas ce régime, qui veulent nous faire reculer en arrière. Nous leur disons non. Notre revendication c'est juste pour trouver une solution aux diplômés qui n'ont pas d'emploi".

La plateforme Tchad D'abord et la coalition des jeunes diplômés en instance d'intégration ont exprimé vendredi leur opposition à la marche du 13 février 2021 initiée par Les Transformateurs.Ndilbe Abel, président de la coalition, réitère sa demande au chef de l'État de s'impliquer pour "donner le sourire" aux jeunes diplômés en instance d'intégration. Toutefois, il déplore les "agissements de certains acteurs qui, au lieu d'apaiser les choses, ne font qu'agir illégalement par la destruction de notre nation"."Nous ne nous reconnaissons pas dans la marche du 13 février et condamnons cette marche qui mettra à mal le vivre ensemble et la cohésion sociale", déclare Ndilbe Abel.La coalition des jeunes diplômés en instance d'intégration appelle tous ses membres à ne pas sortir de chez eux.Pour sa part, Mahamat Saleh Moussa, coordinateur de Tchad D'abord, rappelle que la plateforme défend l'intérêt des tchadiens. Mais selon lui, il y a une "main invisible" qui a "pour objectif de déstabiliser le pays". Mahamat Saleh Moussa évoque, à titre de preuve, un appel qu'il a reçu d'un responsable pour l'inciter à maintenir une marche de Tchad D'abord qui avait été interdite par les autorités.Mahamat Saleh Moussa affirme que Tchad D'abord ne suivra pas les marches pacifiques annoncées dans les prochains jours. Il appelle à "se lever tous pour dire non à la marche" et "dire que ce n'est pas une solution".