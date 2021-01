Tchad : Dakouna Espoir présente la "danse du Maréchal" avec les enfants de la rue

L'association Dakouna Espoir a organisé une activité de sensibilisation des enfants des rues sur le Covid-19 et la danse, pour rendre hommage au Maréchal du Tchad, le 27 janvier dernier, à l'espace Festafrica. Dakouna Espoir est une association tchadienne à but non lucratif et apolitique, créée en 2016 à l'initiative de l'Association culturelle et compagnie de danse Tchado Star. Elle a été mise sur pied dans le but d'intervenir en urgence auprès des enfants en situation sociale difficile ou de marginalisation.



Elle dispose d'un centre situé au quartier Moursal qui sert d'insertion et de réinsertion sociale et professionnelle. Depuis 2016, plus de 409 enfants ont été réinsérés dans leurs familles à N'djamena et dans les autres provinces du Tchad. Les enfants de la rue qui sont actuellement pris en charge par le centre comprennent : 65 pensionnaires, 48 enfants inscrits à l'école, 15 inscrits dans les centres de formation et métiers professionnels, 10 jeunes formés en danse professionnelle, 5 jeunes travailleurs indépendants grâce à la formation reçue, 22 jeunes de la rue en voie d'intégrer l'armée par le biais du centre.



Le président de l'association Dakouna Espoir, Aleva Ndavogo Jude a rendu un hommage au Maréchal du Tchad, à travers une musique. « En tant qu'artistes dévoués pour la cause des enfants et des jeunes abandonnés, démunis et vulnérables, nous avons pris l'initiative de créer une musique et une danse dénommée "la danse du Maréchal " pour faire connaître au monde entier, tous les sacrifices qu'accomplissent les dignes filles et fils du Tchad, l'armée nationale tchadienne, sous le leadership du président Idriss Deby Itno, pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique », a-t-il déclaré.

Dakouna Espoir plaide pour une assistante financière auprès du Maréchal du Tchad, du fait des nombreuses difficultés que l’association rencontre en cette période de Covid-19, dans la prise en charge des enfants qui ont quitté la rue depuis six ans pour rejoindre le centre.