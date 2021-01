Tchad : Dans le Batha, le pré-congrès d’investiture du candidat du MPS a eu lieu à Ati

Le pré-congrès provincial d'investiture du candidat du MPS a eu lieu jeudi dernier au Centre de lecture et d’animation (CLAC) de la ville d’Ati dans la province du Batha, en présence du secrétaire général de la province du Batha. Conformément aux articles 38 des statuts et 50 du règlement intérieur du mouvement patriotique du salut MPS, le parti a convoqué le 9ème congrès extraordinaire le 06 février 2021.



A l'entame de ce pré-congrès, Abdelrahim Idriss, président du comité d'organisation, a souhaité la bienvenue aux congressistes avant de préciser l'objet de cette rencontre. Pour le secrétaire général provincial du MPS, Ibrahim Senousi Iman, ce pré-congrès, est l'occasion d’apprécier le programme politique du camarade président-fondateur et la nécessité de la continuité pour l'achèvement de ces programmes de développement du pays.



A l'issue de ces travaux, les participants sont invités à adopter une résolution pour investir Idriss Déby comme candidat du parti à l’élection présidentielle du 2021.