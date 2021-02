Tchad : Dans le Mayo Kebbi Ouest, une concertation sur la femme rurale a eu lieu à Pala

Une mission du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, conduite par Netoua Ernestine, directrice de l'action sociale et du développement communautaire a organisé un pré-forum sur la concertation des femmes vivant en milieu rural à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Ces assises de deux jours ont connu la participation de plusieurs femmes venues de trois provinces, à savoir, le Mayo Kebbi Est, le Mayo Kebbi Ouest et la Tandjilé.



Les participantes à cette rencontre du pool de Pala ont formulé quelques recommandations pour le forum national des femmes vivant en milieu rural, qui se tiendra à Mongo dans le Guéra, en mars prochain. Ce sont entre autres, la vulgarisation et l'application des textes relatifs aux droits fonciers en faveur de la femme rurale, la mise en place des mesures permettant de garantir l'accès équitable et sécurisé des productrices à la terre agricole.



Elles demandent également la subvention des moyens de productions, au profit des femmes, la création d'un cadre de concertation, de réflexion sur les problèmes qui minent l'épanouissement de la femme. Les participantes au pré-forum de Pala réclament enfin l'application effective des textes réprimant toutes les formes de violences faites aux femmes, et l'intensification des formations à l'intention des femmes vivant en milieu rural.

Ce pré-forum a été organisé en marge de Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), et en prélude à la commémoration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) le 8 mars prochain.