Tchad : Dans le département de Ouara, une ONG sensibilise sur l’importance de l’éducation

L’organisation pour le développement socioéconomique du canton Bourtail dans le département de Ouara, a effectué le 1er février dernier, une tournée dans quelques villages de la localité. L'objectif de cette descente est de sensibiliser la population sur l'importance de l'éducation et aussi de s'inquiéter des conditions dans lesquelles les élèves étudient.



Cette ONG nationale a été créée pour venir en aide à la population du canton Bourtail sur les plans socio-éducatif et sanitaire, afin de contribuer au développement de la localité. Les membres de l'organisation se sont rendus dans quatre villages notamment : Toldong, Mourdaba, Ngatakarak et Madaba. Partout où ils sont passés, leur message a porté sur la nécessité d'envoyer les enfants à l’école, surtout les filles et leur maintien le plus longtemps possible.



Le coordonnateur de l'ONG, section du Ouaddaï, Arrachid Haroun Ousmane a expliqué à la population le bienfondé de la mission, avant de préciser que son organisation œuvre pour le développement du canton Bourtail sur tous les plans. Car elle soutient la vision du gouvernement tchadien de 2030, « Le Tchad que nous voulons ».