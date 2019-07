Tchad : Déby annonce l'internet gratuit dans les universités et la baisse des coûts

Le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé samedi, la création au cours de l'année 2020 d'un technoparc et la mise en place, dans le cadre du projet "ville intelligente", de ponts de connexion internet gratuits à travers les villes et universités pour la jeunesse.



Il s'est exprimé au cours de la clôture du forum Tchad-Numérique.



"Les opérateurs et l'Etat doivent fournir des efforts afin d'accompagner davantage la baisse des tarifs de connexion internet", a souligné le président. Il a émis le souhait que le coût de connexion au Tchad soit la moins élevée de la sous-région. "Cela doit être fait", a-t-il insisté, "tout en veillant à l'amélioration de la qualité des services".



Les investissements dans le domaine des TIC vont "se poursuivre" tandis que le Tchad va bientôt s'interconnecter avec le Niger et le Nigeria.



Ce matin, le chef de l'Etat a inauguré le réseau à fibre optique Tchad-Soudan dans le 2ème arrondissement de la capitale.



Levée de la restriction des réseaux sociaux



Idriss Déby a également annoncé la levée "séance tenante" des restrictions sur les réseaux sociaux.



"La liberté d'expression a été toujours mon credo. L'internet n'autorise pas toutes les expressions. Toutes les expressions sur l'internet ne sont pas toujours de vérité et sont fausses à 99 %. Je vous exhorte à ne pas propager les idées rétrogrades. Depuis quelques mois, l'impératif sécuritaire avait conduit le Gouvernement à renforcer les conditions d'accès et les mesures de contrôle dess communication électroniques. Ces mesures se sont imposées dans un contexte de menaces terroristes que personne ne pouvait ignorer", selon le président.



"Aujourd'hui, une réintégration de la situation me conduit, séance tenante, à instruire les sociétés concernées à lever immédiatement la restriction sur la communication électronique. J'en appelle une nouvelle fois au sens de responsabilité de tous afin que ces outils de communication soient effectivement un outil de développement mais non une source de division de notre peuple", a déclaré le président tchadien Idriss Deby.



Il a notamment mis en garde contre les dangers liés à la vie privée et à la sécurisation des systèmes d'information des entreprises et des institutions.



Le nouveau réseau est 25 fois plus rapide que la connexion actuelle.