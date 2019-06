Tchad : Déby demande au Gouvernement de ne pas fragiliser la coordination

Le président de la République Idriss Déby a demandé jeudi, en conseil des ministres, aux membres du Gouvernement de ne pas fragiliser la coordination et de respecter le décret relatif à la structure et aux attributions des ministres et secrétaires d'Etat.



D'après le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, il est observé que certains départements ministériels prennent directement attaches avec les partenaires techniques et financiers sans associer les ministères concernés à savoir : le ministère de l’Economie et de la Planification du développement et le ministère des Finances et du Budget.



Les dispositions du décret n° 1908 portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres ne sont pas souvent respectées.



Le président de la République a relevé que ces démarches unilatérales, fragilisent la coordination de la coopération avec les partenaires techniques et financiers et portent atteintes à la solidarité gouvernementale.



Tout en encourageant les initiatives des départements sectoriels qui concourent à l’atteinte de leur mission, le chef de l’Etat demande que ceux-ci s’inscrivent dans une démarche concertée avec les ministères impliqués.



Il en appelle au sens de responsabilité des membres du Gouvernement pour l’observation stricte et rigoureuse des instructions données en conformité avec le décret portant structure générale du gouvernement et attributions de ses membres.