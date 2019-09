Tchad : Déby demande la relance de la construction de l'aéroport de Djermaya

Le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a tenu lundi, une réunion consacrée à la relance du projet de construction de l’aéroport international de Djermaya, en présence de membres du gouvernement de responsables de l’entreprise de construction et de techniciens.



Le président de la République a donné des instructions pour la relance du projet de construction mais a demandé un redimensionnement.



D'après le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, la réunion a permis de "fixer le cadre global de financement de ce projet mais aussi (le) contenu technique parce qu'il faut rappeler que ce projet n'est pas créé aujourd'hui. C'est un projet qui date de quelques années. Le Tchad a même fait un certain nombre d'avancées avec ses partenaires mais le chef de l'Etat a donné des instructions fermes pour que cet aéroport soit redimensionné, fixant même un seuil, une enveloppe à ne pas dépasser. Il faut que l'aéroport soit rentable et qu'il respecte aussi un certain nombre de normes techniques sans lesquelles nous n'aurions pas certaines garanties séculaires ou le respect des normes internationales en la matière."



"Cet aéroport est un vecteur essentiel vu la position géostratégique et géographique du Tchad. Il va être très utile d'avoir un aéroport de dimension acceptable pour nous permettre tant de transporter les passagers, mais aussi pourquoi pas d'importer et surtout d'exporter nos produits d'agriculture et d'élevage que nous allons transformer dans la politique que nous, nous fixons dans le plan de développement", a souligné le ministre Issa Doubragne.



L'aéroport sera construit dans une zone industrielle et sera relié à la capitale grâce à une autoroute.



"L'essor économique de la République du Tchad est entrain de commencer à partir de Djarmaya qui va être une ville industrielle. Nous avons fortement besoin d'un aéroport international à côté. Cet aéroport est très important pour la République et ce, avec nos partenaires avec qui nous avons traité à l'époque. Ils ont déjà fait des études faisabilité et ont déjà donné un plan qui était accepté",a affirmé le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi.



Selon lui, "le chef de l'Etat a donné des instructions pour redimensionner et réduire le coût pour pouvoir être rentable. Nous allons faire le maximum avec nos partenaires pour diminuer le coût de l'aéroport avec les mêmes dimensions de niveau international".



La société chinoise en charge de la construction va fournir prochainement un chronogramme complet afin de permettre la reprise des travaux.