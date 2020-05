Tchad : Déby demande la rétrocession de plus de 1000 tracteurs à coût subventionné

Le chef de l'État a décidé mardi d'accroître sur fonds propres de l'État, les ressources destinées à la production agricole, en vue d'une moisson abondante pendant la campagne 2020 qui démarre et celle à venir.



Le chef de l'État a prescrit plusieurs mesures, notamment de procéder à la rétrocession de plus de 1000 tracteurs aux groupements des producteurs à un coût très largement subventionné, dans le respect de l'équité sociale et géographique.



Une priorité doit être accordée aux groupements féminins qui doivent bénéficier d'au moins 30% des cessions. Le produit de cette rétrocession sera injecté dans d'autres activités du secteur.



Détails à suivre.