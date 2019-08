Tchad : Déby lance la construction d'un stade omnisports de 30.000 places

Le président de la République, Idriss Déby a posé jeudi la première pierre de construction du stade omnisports de la capitale, à Mandjafa, dans la commune du 7ème arrondissement, en présence de plusieurs officiels.



Le stade aura une capacité de 30.000 places. Il sera construit par une société chinoise pour un coût de 50 milliards de Francs CFA et une durée des travaux de 46 mois.



Dans son discours, le chef de l'Etat a déploré certains comportements de responsables en charge du sport. Il a expliqué que "le moment est venu, surtout pour la jeunesse, d'avoir la possibilité que le tricolore national puisse un jour flotter dans le cadre des compétitions internationales."



"Je suis certain qu'en matière de sport en général, les tchadiens sont un peu déçus. Je suis aussi un peu déçu. N'eut été le dernier effort qui a été fait par l'équipe de basketball, à qui je rends un grand hommage, la référence ce sont vos anciens qui ont fait flotter le tricolore sur le plan régional et international", a souligné le chef de l'Etat.



"Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, au premier match, les tchadiens sont boutés hors du stade et le drapeau tricolore trainé au sol. Ce n'est pas du tout normal, d'autant plus que le pays a investi beaucoup en matière de sports, à partir des ressources des contribuables tchadiens", a-t-il indiqué.



On entend le comportement de ceux qui ont en charge le sport tchadien. Même le sport individuel a disparu aujourd'hui. La course auquel nous étions des champions de l'Afrique, aujourd'hui nous sommes devenus invisibles sur le plan régional comme sur le plan international.



Déby s'est interrogé sur l'origine de ces maux, pointant du doigt soit "une démission de la jeunesse" ou "une démission des dirigeants". Il a toutefois affirmé que "ceci est inacceptable", expliquant que "nous avons assez connu d'échecs" et qu'il "faudra changer".



Le nouveau stade omnisports, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville, pourra accueillir toutes les grandes compétitions nationales, régionales, continentales et internationales.