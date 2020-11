Tchad : Déby met en garde contre les politiciens qui "cherchent à diviser la Nation"

Le chef de l'État a appelé jeudi la population du Mayo Kebbi Est à "surclasser les divisions politiciennes" et à "se mettre au travail", au cours d'une rencontre avec des cadres et représentants des jeunes et femmes de la province.



"Ne permettez jamais à quiconque de venir casser cette tolérance, ne cédez pas aux sirènes des politiciens qui cherchent à diviser une Nation qui progresse", a affirmé Idriss Déby.



Il a ajouté que "aucun tchadien n’est étranger où qu’il se trouve sur le territoire".



Le président a exhorté les jeunes à soutenir leurs frères nommés dans le gouvernement. "La relève est inéluctable", selon lui.



Il a demandé aux élites de s’investir pour la promotion féminine et l’abandon des pratiques sociales néfastes qui créent une injustice envers les femmes.