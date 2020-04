Tchad : Déby s'est entretenu en visioconférence avec les chefs d’État du G5 Sahel

Une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel s'est tenue lundi par visioconférence.



"Nos échanges ont porté essentiellement sur l'évolution de Covid-19 dans notre espace", a déclaré le président tchadien Idriss Déby.



"Nous nous engageons à redoubler d'actions pour faire face à ce fléau", a-t-il ajouté.



Les échanges ont également porté sur "les impératifs sécuritaires dans un contexte lié à la pandémie du Covid-19", a indiqué le président du Burkina Faso, Roch Kaboré.



La session a réuni les présidents du Tchad, Idriss Déby, du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, du Niger, Mahamadou Issoufou, de la Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazaouani, et du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.



La conférence des Chefs d’Etat est l’organe suprême du G5 Sahel et comprend tous les Chefs d’Etat membres. Elle est l’organe de décisions. Elle fixe les grandes orientations et les options stratégiques.



Elle se réunit en session ordinaire une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président de la Conférence ou à la demande d’un ou plusieurs Chefs d’Etat chaque fois que de besoin.



Elle assure la tutelle politique et la gestion des interfaces politiques de la stratégie.