Tchad : Deby veut un aérodrome international au Salamat pour valoriser le parc de Zakouma

Le chef de l'État Idriss Deby souhaite passer à la vitesse supérieure pour la valorisation du Parc de Zakouma. Il a exhorté le gestionnaire du parc à oeuvrer davantage pour attirer plus de touristes.



« Après ce qui a été accompli, le moment est venu de passer à une autre étape dans la valorisation du parc à l’international », a suggéré le chef de l’Etat qui a effectué de jeudi à vendredi un safari de 24 heures au parc. Il rassure que l’Etat fera sa part du travail en accélérant la construction d’un hôtel à Am-Timan et annonce lancement prochain de la construction de l’aérodrome adapté aux normes internationales.



Le président de la République invite les hommes d'affaires à saisir les opportunités qui s’offrent à eux.



Chaque année, entre 600 à 700 touristes expatriés et 3 000 à 5 000 tchadiens découvrent le parc, dans le cadre d’un programme que développe le parc en matière d’éducation environnementale.



Le Parc national de Zakouma au Tchad représente l’une des histoires de transformation les plus remarquables d’Afrique, explique African Parks. Entre 2002 et 2010, 95% des éléphants des parcs ont été braconnés: près de 4.000 ont été tués pour leurs défenses d’ivoire. En 2010, African Parks, à l'invitation du Gouvernement Tchadien, a signé un accord à long terme pour gérer Zakouma et mettre fin à l'effusion de sang.



Situé entre le désert du Sahara et les régions fertiles des forêts tropicales d’Afrique Centrale, le Parc National de Zakouma est un désert Soudano-Sahélien unique qui abrite quelques-unes des plus importantes populations des espèces sauvages d’Afrique centrale et de l’ouest. On peut y compter des lions, des girafes de kordofan et la plus grande population d’éléphants du pays, qui connait une croissance pour la première fois depuis des décennies.