Tchad : Décès de l'inspecteur départemental de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique de Pendé

M. Tatoloum Sanembaye Dominique était un homme dévoué à la cause de l’éducation, apprécié de tous pour son professionnalisme et sa bienveillance. Son décès constitue une grande perte pour le monde éducatif tchadien. Son dévouement à l'éducation, sa rigueur professionnelle et sa grande humanité nous manqueront énormément. Que sa mémoire vive à jamais dans nos cœurs.



Suite à ce décès, le ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Mamadou Gana Boukar, a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux collègues de l'illustre disparu, au nom de tout le personnel de son département et en son nom propre.



Il s'agit du décès d'un fonctionnaire important dans le système éducatif tchadien, l'inspecteur départemental de l'Education Nationale et de la Promotion Civique de Pendé. Le ministre de tutelle a tenu à honorer la mémoire de cet agent et à exprimer ses condoléances à ses proches et ses collègues.