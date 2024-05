Tchad : Décès du journaliste Yayibe Augustin

Yayibe Augustin était un professionnel reconnu dans son domaine, passionné par son métier et dévoué à informer le public avec rigueur et objectivité. Son parcours exemplaire lui a permis de se hisser au poste prestigieux de directeur général de la Télévision Tchad 24, où il a su insuffler une nouvelle dynamique à travers des programmes innovants et pertinents.





La rédaction d'Alwihda Info tient à présenter ses sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille professionnelle. La perte d'un être aussi talentueux laisse un vide immense dans nos cœurs mais nous garderons en mémoire l'impact positif qu'il a eu sur notre métier.