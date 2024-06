Tchad : Décès tragiques et disparition des Tchadiens au Mexique

Le chemin emprunté par ces quatre âmes courageuses était parsemé d'innombrables dangers et d'épreuves insoutenables. Ces compatriotes ont été confrontés à des atrocités inimaginables.



Ce qui s'est passé est véritablement déchirant et met en lumière les dangers auxquels sont confrontés ceux qui entreprennent ces voyages périlleux dans l'espoir d'une vie meilleure. Il est compréhensible que certains choisissent ces voies, mais il est clair qu'elles comportent de graves risques et que la sécurité et le bien-être des gens doivent être la priorité.



La Communauté Tchadienne des États-Unis tient à affirmer avec fermeté qu'elle ne cautionne en aucun cas ces périples périlleux et déconseille vivement à ses concitoyens de s'y engager. La sécurité et le bien-être de chaque ressortissant tchadien constituent notre priorité absolue.