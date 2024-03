Tchad : Découvrez le style unique d'Asnath Meenda, figure montante de la mode au Tchad

Formée à l'École Supérieure des Arts de la Mode à Lomé, Asnath Meenda a acquis les compétences nécessaires pour donner vie à ses créations uniques. Son parcours n'a pas été facile, mais elle est parvenue à surmonter les obstacles grâce à sa persévérance et son amour pour son métier.



Mère de deux enfants, Asnath Meenda a toujours rêvé d'être une grande styliste reconnue sur la scène internationale. C'est pourquoi elle s'est donnée corps et âme dans cette profession exigeante. Sa marque, 𝐃𝐢𝐯𝐚𝐬𝐧𝐚𝐭𝐡, est le fruit de son travail acharné et représente ses valeurs ainsi que son style unique.



Afin de marquer cet engagement envers sa passion et sa carrière florissante, Asnath Meenda vous invite chaleureusement à assister à un événement spécial qui se tiendra le 9 mars 2024. Ce sera l'occasion idéale pour montrer votre soutien envers cette styliste talentueuse.



Lors de cet événement exclusif, vous aurez l'opportunité unique d'admirer ses dernières créations lors d'un défilé haut en couleurs et en originalité. Vous serez transportés dans un univers où la mode rencontre l'art sous toutes ses formes. Des tissus soigneusement sélectionnés aux coupes impeccables en passant par des détails minutieux, chaque pièce racontera une histoire différente.



Mais ce n'est pas tout ! En plus du défilé époustouflant prévu lors de cette soirée spéciale, vous aurez également la chance d'échanger avec Asnath Meenda elle-même ainsi qu'avec d'autres professionnels du monde de la mode présents lors de cet événement exclusif.



Ce sera une occasion unique pour discuter avec cette styliste inspirante qui a su transformer sa passion en réalité palpable. Elle partagera volontiers avec vous les défis qu'elle a relevés tout au long de sa carrière ainsi que les moments forts qui lui ont permis d'en arriver là où elle est aujourd'hui.



Alors chers amateurs de mode et curieux impatients de découvrir le talent tchadien sous toutes ses facettes stylistiques rendez-vous le 9 mars 2024 afin d'honorer notre jeune prodige nationale : Asnath Meenda !