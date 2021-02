Tchad : Dédicace du livre « Panorama de la presse arabe tchadienne »

Imprimé dans les éditions L'ETS ROU'A, le livre « Panorama de la presse arabe tchadienne » est une œuvre qui attire pour sa créativité et son l'impression. Il contient 140 pages et est réparti en 5 chapitres alors que sa distribution est assurée au Caire, en République d'Égypte.



Sous le thème « notions médiatiques », l'écrivain traite dans le premier chapitre des questions liées à la rédaction journalistique. Par exemple, les critères de la bonne pratique journalistique, la production médiatique, les sources d'information, l’art de présentation de l'invité de la presse arabe. Dans le chapitre 2, le thème porte sur les organes réglementant le travail de la presse. Il y est question de la définition des institutions organisant les médias nationaux tchadiens, à savoir : l'Autorité suprême de l'information audiovisuelle, l’Union des journalistes tchadiens, l'Association des journalistes tchadiens arabophones.



Placé sous le thème « problèmes et solutions de notre information nationale », le troisième chapitre aborde les défis auxquels est confrontée l'information tchadienne, et les solutions proposées pour les relever. Le quatrième chapitre présente les journaux écrits en arabe (Al-Ayam, N'djamena Aldjadida, Al-Afagh Aldjadida, les nouvelles de la femme, Al-Adoua, Al-chahid, Al-Anbaa, Al-khabar, Al-Batha, Tchad Alyom, Laleykoum, Al-Nahda, Alfadjr, Aldjadid, Al-Raye, N'djamena Alyom, As-salam, Al-istighlal, Al-itihad, Al-Assala, Al-hayat, Achourough, Alhidaya, Sada Alwatan, Toumaï, Alhouriya, Sotal watan, Wadjihat ifriquia, Madjalat Chabab Tchad).



Dans le dernier chapitre du livre, l’auteur parle des chaînes et radios communautaires. Il y aborde le fonctionnement d'un certain nombre de radios privées intéressées par la diffusion de la langue arabe, à savoir : la télé Al-Nasr, la Radio Alkhouran Alkarim, la Radio Al-Bassirah, Radio Al-Houda, Radio Al-Bayan, Radio Al-Houda Gnéré, Radio Dja Fm et Radio Fm liberté. Le chapitre a également attiré les plumes des journalistes les plus célèbres, qui ont traité des questions d'intérêts pour les médias nationaux tchadiens.