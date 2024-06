Tchad - Délivrance des casiers judiciaires : lenteurs administratives et usagers exaspérés

Autrefois, les casiers judiciaires étaient délivrés le jour même. Aujourd'hui, il faut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour obtenir ce document essentiel. Les agents de sécurité, présents à l'entrée du palais de justice, encaissent des frais de 1 000 FCFA par demande, sans garantie de délai.



Les usagers expriment leur frustration face à cette situation. Jonas, un demandeur, déplore : "Cela fait déjà trois jours que je viens ici pour mon casier judiciaire, mais je ne l'ai toujours pas. Pourtant, on m'avait dit de revenir dans les 24 heures." Zara, une autre usagère, partage son expérience similaire : "Il faut plusieurs jours pour obtenir ce papier et le rendez-vous donné par les militaires n'est pas respecté."



Les casiers judiciaires sont souvent entassés dans des conditions insalubres, exposés à la poussière et à l'humidité. Beaucoup de documents deviennent ainsi déchirés et inutilisables. Cette négligence ajoute à la frustration des usagers qui ont déjà subi de longs délais d'attente.



Face à ces dysfonctionnements, des voix s'élèvent pour demander une amélioration du système de délivrance des casiers judiciaires. Certains proposent de confier la responsabilité aux agents de sécurité afin qu'ils puissent retirer les documents et contacter les demandeurs dès qu'ils sont prêts. D'autres suggèrent de digitaliser le processus pour le rendre plus efficace et transparent.



Le casier judiciaire est un document souvent exigé pour postuler à un emploi, participer à un concours ou effectuer d'autres démarches administratives. Les retards excessifs dans sa délivrance constituent un obstacle important pour les citoyens et peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur vie professionnelle et personnelle.



Les autorités judiciaires sont interpellées pour prendre des mesures urgentes afin de remédier à cette situation et d'améliorer l'accès à ce document essentiel.