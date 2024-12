Tchad : Départ de Dr Badr Abdelatty, Ministre des Affaires Étrangères d'Égypte

Le ministre a été raccompagné à l'aéroport international Hassan Djamous par M. Abdelkerim Idriss, Conseiller aux Affaires Africaines et Internationales à la Présidence de la République.



Remerciements et Engagement

Lors de son départ, Dr Abdelatty a exprimé sa profonde gratitude aux autorités tchadiennes pour l’accueil chaleureux et les attentions réservées à lui-même et à sa délégation. Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à renforcer les relations de coopération privilégiées avec le Tchad, en mettant l'accent sur les domaines clés du développement.



Cette visite souligne l'importance des liens entre l'Égypte et le Tchad, ainsi que leur volonté conjointe de promouvoir un partenariat mutuellement bénéfique.