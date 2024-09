Tchad : Des Progrès dans l'Éducation Non Formelle grâce au GPE

Soutien à l'Éducation et à l'Alphabétisation

Le GPE soutient le Tchad dans ses efforts pour renforcer l'éducation et l'alphabétisation, en se concentrant sur les régions les plus défavorisées. Ces programmes d'éducation non formelle font partie d'une initiative du gouvernement tchadien visant à améliorer les compétences pratiques et l'alphabétisation.



Avec un financement de 50 millions de dollars alloué pour la période 2018-2023, et en collaboration avec l'UNESCO et l'UNICEF, le gouvernement s'engage à résoudre des problèmes majeurs dans le secteur de l'éducation, notamment le fait que 60 % de la population ne sait pas lire.



Défis du Système Éducatif

Le système éducatif tchadien fait face à plusieurs défis, notamment :

Croissance Démographique : Une forte augmentation de la population.

Manque de Ressources : Des limites financières qui freinent l'accès à l'éducation.

Pauvreté et Conflits : Des conditions socio-économiques difficiles et des conflits qui entraînent des déplacements de population.

Réchauffement Climatique : Les impacts environnementaux affectent également l'éducation.

Bien que le Tchad ait connu des progrès en matière de scolarisation primaire entre 1990 et 2014, la crise financière a entraîné une chute du taux brut de scolarisation de 100 % en 2014 à 82 % en 2017, avec un taux d'achèvement du cycle primaire de seulement 42 %.



Amélioration des Résultats Scolaires

Les résultats scolaires demeurent préoccupants, car moins de la moitié des élèves terminant le primaire savent lire. Le financement du GPE soutient le Projet de Renforcement de l'Éducation et de l'Alphabétisation au Tchad (PREAT), qui vise :

Élargir l'Accès à l'Enseignement Primaire.

Améliorer les Taux d'Achèvement.

Augmenter les Taux d'Alphabétisation.

Réduire les Disparités Sociales et de Genre.

Inclusion des Non-Scolarisés

Le Tchad met également l'accent sur l'importance d'atteindre les jeunes non scolarisés et les adultes n'ayant jamais appris à lire. Cette approche vise à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans les efforts d'éducation.



Conclusion

Les initiatives du GPE et du gouvernement tchadien représentent une avancée significative dans la lutte contre l'analphabétisme et l'amélioration de l'éducation. En mettant l'accent sur l'éducation non formelle, le Tchad s'efforce d'inclure tous les segments de la population, en particulier ceux qui sont en dehors du système éducatif formel.