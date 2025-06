TCHAD

Tchad : Des avancées significatives dans la réforme de l'enseignement supérieur

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Juin 2025

Le Comité de suivi des résolutions et recommandations des journées d'échange et de réflexion sur l'Enseignement Supérieur a remis son rapport final au Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Tom Erdimi. La restitution a eu lieu ce matin au Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD).