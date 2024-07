Tchad : Des bibliothèques sous-fréquentées par les étudiants et élèves pendant les vacances

Plusieurs raisons expliquent cette désaffection des bibliothèques pendant les vacances. Les étudiants et élèves ont d'autres priorités pendant les vacances, telles que des activités familiales, des voyages, des jobs saisonniers ou simplement du repos.



Les vacances perturbent les habitudes quotidiennes, y compris celles liées à l'étude et à la fréquentation des bibliothèques.



Certaines bibliothèques réduisent leurs horaires d'ouverture ou ferment complètement pendant les vacances, limitant l'accès des étudiants et élèves.



Cette baisse de fréquentation des bibliothèques pendant les vacances peut avoir des conséquences négatives sur le développement intellectuel des étudiants et élèves. La rupture avec la routine et l'environnement scolaire peut entraîner une perte de repères et d'habitudes d'apprentissage régulières.

La période des vacances peut creuser des lacunes dans les connaissances et la compréhension des matières scolaires, surtout si elle n'est pas mise à profit pour des activités d'apprentissage.

A long terme, une négligence constante de l'apprentissage pendant les vacances peut augmenter le risque de décrochage scolaire.



Malgré ces défis, il est important de souligner que les bibliothèques demeurent des ressources précieuses pour l'apprentissage et l'épanouissement intellectuel, même pendant les vacances scolaires. Des mesures peuvent être prises pour encourager les étudiants et élèves à les fréquenter.



Organiser des ateliers, des clubs de lecture ou des rencontres avec des auteurs peut rendre les bibliothèques plus attractives pendant les vacances. Adapter les horaires d'ouverture des bibliothèques aux besoins et disponibilités des étudiants et élèves pendant les vacances. Diffuser des informations sur les ressources numériques disponibles en ligne, telles que des livres électroniques, des bases de données et des cours en ligne. Impliquer les parents et les enseignants dans la sensibilisation à l'importance de la lecture et de l'apprentissage continu pendant les vacances.



En encourageant une utilisation plus active des bibliothèques pendant les vacances scolaires, il est possible de minimiser les effets négatifs de la rupture avec la routine scolaire et de favoriser un développement intellectuel continu chez les étudiants et élèves tchadiens. Les bibliothèques, lorsqu'elles sont bien valorisées et exploitées, peuvent jouer un rôle crucial dans la réussite scolaire et l'épanouissement personnel des jeunes générations.