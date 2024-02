Tchad : Des équipes d’expertise France, de l’AFD et les responsables du projet PASST3 ont été reçues au Ministère de la Santé

Les responsables des équipes AFD et Expertise France ont expliqué les étapes franchies, les perspectives et la tenue régulière des réunions de travail avec les cadres du ministère et les autres acteurs impliqués dans la réalisation des activités.

Des rencontres avec les partenaires sont prévues pour identifier les réels besoins et recueillir les suggestions relatives aux activités.

Le concept genre, la couverture santé universelle et la tenue d’un atelier ont été également développés par Marion Père de l’AFD et Desvignes Laurence d’expertise France qui ont ajouté que les experts vont travailler avec le noyau chargé de la mise en place de l’Institut National de Santé Publique du Tchad, INSAP pour la suite du processus.

Une commission genre sera mise en place et sa feuille de route sera déterminée par les experts en la matière a rassuré la délégation.

Le coordonnateur du PASST3, Dr Hamid Djabar a indiqué que les experts sont venus appuyer le démarrage effectif du projet en révisant le cadre logique afin de permettre aux équipes de terrain de mener leurs activités et les données collectées serviront d’élaborer le cahier des charges.

Le secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention a exhorté les responsables du projet et les équipes de l’AFD et d’Expertise France à impliquer les programmes qui traitent du concept genre et de la lutte contre le paludisme et le VIH-SIDA.

Professeur Abderrazzack Adoum Fouda a invité les techniciens du ministère à l’assiduité aux travaux de l’atelier de Co-révision du cadre logique qui doit être allégé et adapté au contexte national.

Le secrétaire d’État à la santé publique a tenu à rappeler que le système de santé est une priorité pour les plus hautes autorités du pays et les appuis techniques de l’Expertise France et de l’AFD permettront de redynamiser les actions. Professeur Abderrazzack Adoum Fouda est revenu aussi sur la réunion du comité technique d’experts et la promotion de la recherche pour plus de résultats dans les thématiques retenues par le PASST3.

Il a également fait mention de l’appui à l’organisation des journées scientifiques, aux doctorants qui ont des thèmes liés aux thématiques des axes prioritaires du projet, les médicaments et le laboratoire.

Il a demandé aux cadres du ministère d’accompagner les équipes pour la réussite de leur mission.