Tchad : Des jeunes outillés en compétences pratiques alignées avec les besoins du marché

Les jeunes ont été formés dans 12 métiers différents, notamment en électricité bâtiment, installation solaire, sérigraphie, maintenance informatique, cuisine et pâtisserie, informatique bureautique et transformation des produits locaux.



Cette formation fait partie du Projet de Développement des Compétences pour l'Employabilité des Jeunes (PDCEJ), axé sur l'aide à l'emploi et l'entrepreneuriat.



Deuba Rodrigue Tchok, coordonnateur de Vacances Métiers, a salué l'intérêt des jeunes pour ces formations, qui répondent aux besoins du marché de l'emploi.



Le FONAP a remercié les partenaires techniques et financiers qui ont rendu ces formations possibles.

Le directeur général, Hamid Yamouda Djorbo, Directeur Général du FONAP, a encouragé les jeunes à mettre en pratique leurs compétences et a souligné l'importance des métiers pour le progrès du pays. Il a également annoncé que le FONAP continuera d'accompagner les apprenants dans leurs projets professionnels et élargira le programme dans les provinces à l'avenir.



Lors de l'événement, des démonstrations des compétences acquises par les apprenants ont été présentées au public.