Tchad : Des mobilisateurs communautaires du Logone formés sur la politique de protection contre l'exploitation et les abus sexuels

Ce fut une occasion précieuse pour les mobilisateurs communautaires d'acquérir des connaissances sur le respect de la politique de genre et des politiques de protection contre l'exploitation et les abus sexuels au niveau familial, communautaire et humanitaire.



Cette politique permettra aux mobilisateurs de promouvoir la protection des personnes vulnérables, en particulier les enfants et les adultes, contre le harcèlement sexuel au sein de la communauté et dans les institutions. Au début de la formation, le coordinateur de l'ESEDD, Education, Santé et Environnement pour le Développement Durable, Koualaou, a présenté en détail les objectifs et les points forts de l'ONG. Selon lui, l'ESEDD est une jeune organisation créée en 2020 qui met l'accent sur le développement durable et la réduction de la pauvreté au sein de la communauté. Le coordinateur a expliqué les valeurs, les actions et les domaines d'intervention de l'ONG.



Après la présentation, la formatrice, ASSOUM TOG-NAYE, a mis l'accent sur le contexte et la justification de la politique de protection contre l'exploitation sexuelle, le harcèlement et les abus. A l'aide d'exemples, elle a partagé des témoignages d'abus et de harcèlement sexuels. La formatrice a passé beaucoup de temps à discuter de la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans les institutions humanitaires et a exhorté toutes les parties prenantes à respecter et à combattre l'exploitation sexuelle. Au cours des travaux de groupe, les participants ont apporté des précisions sur l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuels, et des amendements ont été apportés lors de la séance plénière afin d'améliorer le document final.



A la fin de la formation, les mobilisateurs communautaires des deux régions du Logone ont recommandé à l'ESEDD et à son partenaire, le PNUD, de leur fournir des moyens de transport et des collations lors des sessions de sensibilisation des communautés.