Tchad : Des nominations au Ministère des Finances et du Budget

Tout d'abord, au sein de la Direction de Cabinet, nous retrouvons les Conseillers M. AKHOUNA KASSER, M. BOUKOU DEDE ELHADJ et M. MAHAMAT MOUSSA MAIDE.



Dans la Direction Générale du Budget et de l'Informatisation, Monsieur AIGONGUE DINGUEBAYE a été nommé Directeur Adjoint pour la Direction de l'Elaboration et du Suivi Budgétaire.



La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects accueille le Gal. OUSMAN BRAHIM DJOUMA en tant que Directeur Général, ainsi que Monsieur KONDOL NELDJI ISMAEL en tant que Directeur Général Adjoint.



Monsieur ABAKAR AHMAT CHOUKOU prendra la tête de la Direction des Etudes, de la Législation Douanière et du Contentieux.



Concernant la Direction de l'Informatique et de la Modernisation, Monsieur HISSEIN SOUGUI CHIDI a été nommé Directeur Adjoint.



La direction De La Comptabilité Et Des Statistiques Du Commerce Extérieur sera dirigée par Monsieur ISSA OUMAROU.



Au sein de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, Monsieur NICODEME MAHO a été désigné Directeur de la Dette.



La Direction Nationale des Assurances sera supervisée par Monsieur GALI GANDA.



Monsieur ALI ADOUM OUMAR a été nommé Directeur Adjoint pour la Direction de l'Informatique et du Système d'Information.



Dans la Direction Générale des Domaines, Monsieur ABDELAZIZ ABDRAMAN DJEROU prendra le rôle de Directeur Adjoint pour la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière.



La Direction de l'Enregistrement et du Timbre sera supervisée par Monsieur SIDDICK ADAM BOUYEBRI.



Pour finir, dans les services rattachés, Madame BOURNOUSS HASSAN BILAL a été nommée Directrice pour la Direction des Ressources Humaines, tandis que Monsieur NANALTA FELIX devient son Directeur Adjoint.



Ces nominations reflètent une volonté d'apporter une expertise solide et un leadership éclairé dans les différents domaines qui relèvent du Ministère des Finances et du Budget. Nous souhaitons à toutes ces personnalités le meilleur dans leurs nouvelles fonctions au service du pays.