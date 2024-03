Tchad : Des nouveaux projets énergétiques annoncés au Premier ministre

La mise en place de ces projets d'énergie renouvelable marque un tournant significatif dans la stratégie énergétique du Tchad. Ces initiatives visent à répondre aux besoins croissants en électricité et à promouvoir un développement durable sur l'ensemble du territoire.



Le premier projet annoncé concerne une centrale solaire de 5 MW qui sera installée à Abéché, la deuxième plus grande ville du Tchad. Actuellement non reliée au réseau électrique national, cette centrale solaire vise à injecter de l'énergie propre et renouvelable dans l'aéroport local, contribuant ainsi à son fonctionnement et à sa durabilité.



Un autre projet d'envergure est celui d'une centrale de 100 MW située à Linia - une localité située à 30 kilomètres à l'est de N'Djaména, la capitale du Tchad. Cette installation sera connectée au réseau électrique national et fournira une source d'énergie fiable et durable pour répondre aux besoins croissants en électricité.



En outre, le plan prévoit également l'électrification de 30 villages dans les zones rurales du pays. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs socio-économiques du gouvernement tchadien visant à améliorer la qualité de vie des habitants tout en stimulant le développement socio-économique des régions concernées.



Ces projets s'alignent parfaitement avec la vision gouvernementale pour une énergie durable et accessible au Tchad telle qu'elle a été exprimée après l'adoption du programme politique en janvier 2024 par le gouvernement actuel. Le Premier Ministre a exprimé son soutien total à la mise en œuvre de ces initiatives cruciales qui sont essentielles pour garantir un accès fiable et pérenne à l'électricité tout en favorisant un développement économique inclusif sur tout le territoire tchadien.