Tchad : Des partis d’opposition exigent la libération de manifestants

Dans un communiqué de presse rendu public le 17 février 2021, et signé par le rapporteur Alhadj Abdoulaye Djibrine, le regroupement des partis politiques de l’opposition démocratique (GP4) « exige la libération immédiate de tous les militants du MNTC et les autres manifestants qui sont toujours détenus dans un lieu inconnu » .



Il faut rappeler qu’à la suite de la marche pacifique du 15 février 2021, le porte-parole Mahamat Ahmat Lazina, président du Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT), avec quelques-uns de ses militants avaient été arrêtés. Selon le communiqué, « Mahamat Ahmat Lazina a été torturé par les agents des renseignements et les policiers de CSP3 avant d’être relâché ». Le GP4 rappelle qu’il a subi des tortures ayant occasionné des douleurs intercostales d’une certaine gravité, selon le certificat du médecin traitant.



« Ces arrestations, suivies des tortures dénotent clairement à la face du monde, qu’il s’agit d’un régime tyrannique en panne sèche dont l’usage de la force et de la brutalité restent les seuls fonds de commerce », rappelle le regroupement des partis politiques de l’opposition démocratique démocratique. Enfin, le GP4 condamne avec « la dernière énergie cet acte odieux et barbare de ce régime ».