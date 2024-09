Tchad : Des pistes pour réduire les décès maternels dans le Barh El Gazel

Le délégué provincial de la Santé, Dr Youssouf Saleh Mahamat, a dressé un tableau sombre de la situation, soulignant que les décès maternels étaient principalement liés à cinq problèmes de santé évitables : l'éclampsie, l'anémie, l'hémorragie post-partum, la septicémie et la détresse respiratoire.



L'atelier avait pour objectif de renforcer les connaissances des prestataires. Sur les notions de décès maternels et néonatals, la survie de l'enfant, la prise en charge des complications lors des accouchements et grossesses.



En introduisant les principes directeurs, les grilles et les fiches d'audit. Pour inverser les tendances actuelles en matière de mortalité maternelle et infantile.



À l'issue de la formation, les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment le renforcement des équipements: Pour améliorer la prise en charge des complications obstétricales. Pour promouvoir les comportements à risque et encourager le recours aux services de santé. Pour assurer une prise en charge adéquate des patientes. Et pour maintenir les compétences des prestataires à jour.



Cette formation constitue une avancée significative dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans le Barh El Gazel. Les participants sont désormais mieux outillés pour identifier les risques, prévenir les complications et améliorer la qualité des soins. Il reste cependant un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de développement durable en matière de santé maternelle et infantile.