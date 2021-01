Tchad : Des prélèvements d’échantillons des sous-sols du Lac envisagés pour une étude

Dans le cadre du projet CHADRILL (Lake Chad Deep DRILLing), le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, David Houdeingar a reçu mercredi l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, la directrice de recherche à l'Université de N'Djamena, Florence Sylvestre, et l’attaché de coopération scientifique et universitaire Sylvain Lamourette.



Le projet vise à l’étude sédimentologique du sous-sol du Lac Tchad, par des prélèvements d’échantillons afin de reconstituer l’histoire du climat de cette zone géographique, explique l'ambassade de France au Tchad. « Nous venons d’informer le ministre de ce projet, de nos projets, que nous menons ensemble avec l’Université de N’Djamena et le Centre National de la Recherche et du Développement », a indiqué Florence Sylvestre.



« C’est peut-être une nouvelle page d’histoire que nous écrivons ensemble, Tchadiens et Français, en matière de recherche, pour contribuer aussi à une meilleure connaissance de l’histoire du globe et de l’humanité », a déclaré Bertrand Cochery, ambassadeur de France au Tchad. À terme, ces explorations permettront une meilleure compréhension de l’environnement du Sahel et du Sahara, ainsi que d’évaluer les effets du changement climatique sur le Lac Tchad, relève l'ambassade de France au Tchad.