Tchad : Des progrès mitigés en matière de transparence budgétaire selon l'Enquête sur le Budget Ouvert 2023

Le score du Tchad en matière de transparence budgétaire stagne à 6/100, identique à celui de 2021. Ce résultat place le pays en dernière position parmi les 10 pays évalués dans la région et bien en dessous de la moyenne mondiale de 61/100. L'accès du public aux informations sur le processus budgétaire et la gestion des finances publiques demeure un défi majeur.



Le Tchad affiche un score de 0/100 en matière de participation du public au processus budgétaire, une nouvelle fois en deçà des 4/100 obtenus en 2021. Cela signifie que les citoyens et les organisations de la société civile n'ont aucune opportunité formelle de s'impliquer dans les différentes étapes du cycle budgétaire.



Avec un score de 32/100 en contrôle budgétaire, contre 33/100 en 2021, le Tchad affiche une légère régression. Ce résultat traduit un contrôle faible exercé par le pouvoir législatif et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques sur le processus budgétaire.



Les résultats de l'EBO 2023 soulignent la nécessité d'une action urgente pour améliorer la transparence, la participation du public et le contrôle budgétaire au Tchad.



L'Enquête sur le Budget Ouvert, réalisée depuis plus de 10 ans par IBP, vise à informer et à faire participer le public aux décisions budgétaires qui impactent sa vie. Elle permet à la société civile d'évaluer et d'interpeller le gouvernement sur la gestion des fonds publics.



Le CERGIED appelle le gouvernement tchadien à prendre en compte les résultats de l'EBO 2023 et à s'engager résolument dans l'amélioration de la transparence budgétaire, de la participation du public et du contrôle budgétaire. Cela contribuera à une gouvernance plus responsable, inclusive et efficace au profit de l'ensemble des citoyens tchadiens.