Tchad : Des relais communautaires formés à l'Est sur la malnutrition

Le délégué provincial de la santé du Ouaddaï, le Dr Abdelmahmoud Chene, a lancé mardi dernier à Abéché, les travaux de l'atelier de formation des relais communautaires sur la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë et globale des enfants affectés par ce fléau.



Cet atelier de cinq jours a regroupé 15 participants venus de trois départements à savoir : Assounga, Djourfall Ahmar et Ouara. Ces participants ne sont autres que des responsables de centres de santé et des relais communautaires. Au cours de ses assises, ils vont suivre plusieurs modules relatifs à la prise en charge des enfants atteints par la malnutrition.



Dans son mot d'ouverture, le délégué provincial sanitaire du Ouaddaï, le Dr Abdelmahmoud Chene a remercié le ministère de la Santé publique et l'UNICEF, pour avoir organisé cet atelier, avant d'exhorter les participants à suivre avec intérêt les nouvelles connaissances qui seront soumises à leur appréciation.