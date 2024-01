Tchad : Des soutenances des premières thèses de doctorat PhD

Au total, 47 candidats vont présenter leurs thèses devant des jurys composés d'éminents universitaires venus du Cameroun, du Niger, du Bénin, du Sénégal, du Congo, du Burkina Faso, du Soudan, de la Côte-d'Ivoire et de la France. Dans son discours inaugural, le Président de l'Université de N'Djamena a demandé au Ministre d'État d'intervenir auprès du gouvernement pour intégrer dans la fonction publique les premiers docteurs "made in Chad" qui ne sont pas fonctionnaires.



Le Ministre d'État a souligné que la recherche scientifique joue un rôle essentiel dans le développement du pays en fournissant des connaissances, des solutions novatrices et des avancées technologiques. Tom Erdimi a également encouragé les jeunes Tchadiens à poursuivre leurs études supérieures sans relâche. Il s'est engagé à accorder une attention particulière à l'amélioration des conditions d'études au Tchad.



Les deux écoles doctorales créées en 2015 et comptant 13 formations doctorales ont ouvert leurs portes au cours de l'année académique 2019-2020. Cette avancée majeure dans le domaine de l'enseignement supérieur témoigne de la volonté du gouvernement tchadien de promouvoir la recherche et d'élever le niveau d'éducation dans le pays.



Cette première cérémonie marque un tournant dans l'histoire académique du Tchad, offrant aux chercheurs locaux une plateforme pour partager leurs connaissances et contribuer au développement du pays. Elle ouvre également des perspectives prometteuses pour les futures générations d'étudiants, qui auront désormais la possibilité de mener des recherches approfondies et innovantes.



En conclusion, les soutenances des premières thèses de doctorat PhD au Tchad sont un pas important vers l'émergence d'une société plus instruite et compétitive sur le plan international. Le gouvernement tchadien se montre déterminé à soutenir la recherche scientifique et à améliorer les conditions d'études afin que les futurs diplômés puissent contribuer pleinement au développement économique, social et technologique du pays.