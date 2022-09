Tchad : Dialogue national, un jeu de cache-cache pour duper les Tchadiens !

Lancés depuis le 20 août dernier par le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, les travaux du Dialogue national inclusif et souverain, ont réuni les Tchadiens de différentes corporations, afin de jeter les jalons d’un Tchad nouveau, uni et prospère.



En effet, le Dialogue national inclusif et souverain a pour mission de rassembler toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens, issus de toutes les forces vives de la nation au niveau national, et des Tchadiens de la diaspora, afin de dessiner, sinon refonder un Tchad épris de paix, de justice, d’égalité, de cohésion sociale, mais aussi, du pardon et de réconciliation nationale.



Le caractère inclusif et souverain de ce Dialogue, tant clamé par le pouvoir militaire, mais aussi par l’équipe du présidium des travaux, n’a pas fait l’unanimité sur sa mise en place. A l’allure où évoluent les travaux de ces assises, le résultat ne serait pas celui attendu par l’ensemble du peuple tchadien épris de paix et du changement, pour son épanouissement.



Par conséquent, lors des travaux d’échanges quotidiens en plénière, au risque de se tromper, l’on peut estimer que plus de 80% des interventions des participants se rangent dans les digressions.



Rares sont ceux qui contribuent dans le sens de la refondation du pays, selon le vœu exprimé par le peuple tchadien. Il faut noter que les travaux n’évoluent pas dans le bon sens. Ainsi, beaucoup de participants estiment que la parole n’est pas accordée de manière équitable à toutes les composantes, afin de pouvoir exprimer leur avis sur des sujets inscrits à l’ordre du jour. La parole est accordée approximativement aux mêmes têtes, tous les jours.



Cependant, comment comprendre que ce Dialogue, dans lequel le peuple tchadien a mis tout son espoir de refondation du Tchad, se dessine avec les mêmes têtes qui sont accusées par les Tchadiens, ceci pour avoir plongé le pays dans le chaos et le désarroi ? Est-ce ce genre de Dialogue que le peuple tchadien attend ?



Avec les grognes répétitives et les réticences de quelques partis politiques et chefs religieux, le manque de sincérité est observé pendant le déroulement des échanges. Notamment, l’inégalité dans les prises de parole, des propositions ? des observations et autres. Ce Dialogue national dit inclusif et souverain, l’est-il en réalité avec tout ce qui se passe actuellement ? Difficile de répondre à ces interrogations.



Vivement qu’il réponde aux attentes du peuple tchadien et promeuve la paix, la cohésion sociale, la justice et de l’équité pour tous.