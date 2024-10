Tchad - Dialogue social au ministère de l’Élevage : Le gouvernement et les syndicats cherchent un terrain d'entente

Face aux revendications exprimées par le SYNAME, notamment en matière de revalorisation salariale et d'amélioration des conditions de travail, le ministre a assuré les syndicalistes de sa volonté de trouver des solutions durables. Les échanges ont été constructifs et ont permis d'identifier les points de convergence et de divergence.



Le Bureau Exécutif du SYNAME, après avoir pris note des propositions du ministère, s'est engagé à consulter la base syndicale afin de recueillir son avis sur les mesures proposées. Une nouvelle rencontre est prévue dans les prochains jours pour faire le point sur les avancées et prendre les décisions qui s'imposent.



Cette rencontre marque une étape importante dans le processus de dialogue social au sein du ministère de l’Élevage. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de prendre en compte les préoccupations des agents et de trouver des solutions adaptées. Toutefois, la réussite de cette démarche dépendra de la capacité des parties à faire preuve de bonne volonté et de compromis.



Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir des relations entre le ministère et les syndicats. Si les deux parties parviennent à trouver un accord, cela contribuera à améliorer le climat social au sein du ministère et à renforcer la qualité des services publics rendus aux éleveurs tchadiens.