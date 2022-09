ANALYSE Tchad : Dieu a-t-il quitté le pays de Toumaï ?

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 7 Septembre 2022



De plus en plus, les chefs religieux organisent la prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale. Malheureusement, les choses vont de mal en pire, car le peuple crie famine, justice, sécurité et autres.

Initié depuis plus de 12 ans, la journée de prière des chrétiens catholiques, protestants et des musulmans, fait naître une lueur d'espoir, qu'un changement pourrait descendre, mais cette prière ne donne aucun changement espéré.



Pourtant, Dieu est fidèle et juste pour répondre à la prière de ceux qui croient. Mais tout porte à croire que la prière du peuple tchadien est attachée d'irrégularité. Sinon, comment comprendre que Dieu ne pourra délivrer son peuple de l'oppression ? Les chrétiens et musulmans du Tchad font face à une situation très compliquée.



Entre un gouvernement illégal qui cherche à se maintenir au pouvoir et un peuple assoiffé de justice. Les chefs doivent-ils continuer à prier pour l'injustice ou la dénoncer ? Dieu écoutera-t-il la prière des hommes injustes ou justes ? Cependant, le devoir des Églises et Mosquées suppose que l’on s'appuie sur la vérité. Comment les religieux doivent-ils prier quand le sang du peuple est versé au profit des intérêts d'un groupe ? Quand les pauvres, veuves et orphelins sont écrasés ? Quand un groupe détourne les fonds publics au nom du patriotisme ? Quand ceux qui ne travaillent pas ont de salaire ? Quand l'État abuse de son pouvoir ? Plus d'interrogations sans réponses.



Alors que l’on s’attend à ce que Dieu exauce la prière d'un peuple injuste, c'est plutôt les malheurs qui s'abattent sur humains. Beaucoup de ceux qui ont profité de la manne pétrolière souffrent. Aujourd'hui, la mort brusque du président Idriss Déby Itno, doit servir de leçon. Malheureusement, beaucoup veulent suivre les mêmes pas, en appelant les religieux de prier encore pour la paix. Pour ceux-là, ça serait le pire, car le Dieu qui a frappé le Pharaon de tous les malheurs, n'a pas changé.



Longtemps, Dieu va continuer à fermer les oreilles et yeux, le peuple qui continue à cautionner l'illégalité va souffrir de plus en plus. C'est ce qui arrive pour un peuple qui applaudit le mensonge.



Les chefs religieux doivent plus appeler à la repentance. Comme le dit la Bible dans 3 Chroniques 7 :14 « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je lui guérirai son pays ».



De ce fait, l'Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad et le Conseil des affaires islamiques doivent prendre leurs responsabilités, en tant que guides des croyants, en orientant les gouvernants vers une vérité. Sinon, Dieu n'est pas un homme pour exaucer une prière des malhonnêtes. Les chefs religieux doivent donc choisir entre la vérité ou le mensonge, car le livre saint demeure éternel.



La prière actuelle consiste à se dire la vérité, et de pouvoir changer de comportement.





Dans la même rubrique :