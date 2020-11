Tchad : Dingamnayal Nely annonce une manifestation pacifique contre le BDT

"À l’issue de l’investigation menée sur le terrain, "nous nous sommes rendus à l’évidence que beaucoup de nos concitoyens demandent purement et simplement au groupe Castel Tchad de dégager du territoire tchadien pour permettre aux entreprises responsables et sociétales qui désirent s’installer au Tchad de venir



Le comportement esclavagiste et méprisant de l’actuelle équipe dirigeante des Brasseries du Tchad est décrié tous les jours par l’écrasante majorité de la population, mais jusque-là aucune solution n’est apportée pour satisfaire nos multiples revendications".

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nely Versinis, annonce une manifestation pacifique et citoyenne prévue le samedi 7 novembre, afin "d'exiger le départ du groupe Castel Tchad du territoire".Le CTVC dénonce "l’augmentation d’une manière unilatérale et exagérée, des prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées par le groupe Castel Tchad depuis le 1er janvier 2020"."Le licenciement exclusif d’un bon nombre important du personnel tchadien, la fermeture de l’usine de Moundou sans en informer les autorités du Ministère de tutelle, ni les consommateurs au mépris des lois et règlements en vigueurs est inadmissible ne passera pas désormais, dans un pays souverain comme le notre", déclare Dingamnayal Nely Versinis.Le CTVC demande à la population des dix arrondissements de la ville de N’Djamena et celle des provinces de "se rassembler dans tous les grands ronds-points et carrefours le plus proche pour exprimer publiquement notre mécontentement et se faire entendre, conformément aux règlements régissant les manifestations sur la place publique".Selon lui, "les consommateurs n’en peuvent plus et peuvent pas continuer à acheter les boissons alcoolisées et non alcoolisées à des prix exorbitants".