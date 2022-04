Tchad : Dingamnayel Versinis revient sur son arrestation

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayel Versinis, est libre. Il a été arrêté la veille par la police et conduit aux renseignants généraux.



“Ils m’ont malmené, torturé. Avant que je ne vienne à N’Djamena, on avait annoncé une marche à Moundou et Koumra en même temps. On a fait la réunion de la coordination. À 20 heures, je me dirigeait vers Gassi. Je devais aller à Moundou ce matin vers 4 heures”, explique M. Versinis à Alwihda Info.



Son programme va être bouleversé par une scène en pleine rue. “Arrivé au pont à double voie, j’ai repéré un homme qui est en train de faire des fouilles”, affirme-t-il à Alwihda Info. Dingamnayel Versinis a ensuite aperçu des policiers en train de frapper des adolescents lors du contrôle routier. Il s’est présenté en tant que défenseur des droits de l’Homme et s’est interposé. M. Versinis a exigé que les jeunes soient remis à la justice s’ils sont coupables d’infractions.



“Tu est qui ?”, lui a demandé un policier. Dingamnayel Versinis s’est présenté puis s’en est allé. Il a été rattrapé, interpellé et “jeté comme un sac” à l’arrière d’un véhicule. Au niveau de Sacré Cœur, ses yeux ont été bandés. Il a été conduit aux renseignements généraux où il lui a été reproché de préparer un soulèvement, selon son témoignage.



Deux téléphones de M. Versinis ont été saisis. Il a pu alerter ses proches à partir de son petit téléphone qu’il a conservé. Ce qui a permis de propager l’information sur les réseaux sociaux. Ce vendredi vers 5h30 du matin, il a été conduit au niveau de Sacré Cœur. “Vas te plaindre là où tu veux”, lui a-t-on dit.