Tchad : Distribution de kits de vivres en faveur des couches défavorisées

La Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a lancé ce matin la distribution de kits de vivres en faveur des couches défavorisées, avec un accent particulier sur les personnes en situation de handicap. Cet événement a marqué le coup d’envoi de la distribution dans le 8e arrondissement. Dans son allocution, Mme la Ministre a souligné que "ce geste de solidarité s’inscrit dans notre engagement constant à soutenir les populations défavorisées" et revêt une importance particulière en ce moment de partage et d’espérance. Cette initiative illustre l'action courageuse et pleine de compassion du Gouvernement, qui, conformément aux directives du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, vise à alléger les conditions de vie des personnes qui font face à des défis quotidiens. Elle a également affirmé que cette aide démontre la volonté du Gouvernement de se tenir aux côtés de ceux qui ont le plus besoin de soutien. "Les couches de la population, souvent fragilisées par des situations précaires, doivent savoir que l'État, avec l'aide précieuse de nos partenaires, se tient à leurs côtés pour leur offrir de meilleures conditions de vie," a-t-elle déclaré. Ce geste généreux a été rendu possible grâce à la collaboration des partenaires internationaux, notamment les Émirats Arabes Unis et l’Arabie saoudite. Cette aide symbolise que la fraternité humaine transcende les frontières et que l’entraide est un pilier fondamental d'une société juste et équitable. Mme Zara Mahamat Issa a conclu en exprimant le souhait que cette solidarité continue de guider les actions et qu’ensemble, on puisse faire du Tchad un lieu de justice sociale et de paix. Cette distribution de kits alimentaires est un pas important vers l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables et un symbole d'engagement collectif pour un avenir meilleur au Tchad.