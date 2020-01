Tchad : Dja FM préoccupée par la détention de son correspondant à Mongo

La radio Dja FM s'est dit mardi "préoccupée par les conditions de détention et la situation de Ali Hamata Achène, son correspondant à Mongo".



Ali Hamata Achène a été arrêté le jeudi 26 décembre 2019 pour diffamation et outrage à magistrat après avoir publié un post sur la lenteur et la corruption en milieu judiciaire.



"Ces chefs d'accusation risquent d'être requalifiés de diffamation et outrage en vue d'une autre infraction plus grave afin de museler Ali Hamata Achene, en lui infligeant une lourde peine. Car le président du Tribunal de grande instance de Mongo avec qui, nous, nous sommes entretenus, affirme que notre correspondant a commis outre la diffamation, une autre infraction plus grave", a indiqué Dja FM dans un communiqué signé de son coordonateur, Allamine Bineye Abakar.



Dja FM a informé que Ali Hamata Achène "a été isolé dans une cellule. Il est enfermé 24h/24 et les visites lui sont interdites. Depuis mardi matin, sa santé a commencé par se dégrader car il a été mordu par un reptile. Il a un pied enflammé mais aucun soin ne lui a été prodigué."



La radio demande sa libération immédiate et sans condition. Elle informe qu'elle rend pour responsable les autorités judiciaires de la province de Guera de tout ce qui adviendra à Ali Hamata Achène.