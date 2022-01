Tchad : Djerané Jean-Michel, nouveau DG de la SIMATRAC, prend fonctions

La cérémonie de passation de service entre le directeur général sortant Mahamat Abdelkrim Bagari et l'entrant Djerané Jean Michel de la Société Industrielle des Matériels Agricoles et Assemblages des Tracteurs (SIMATRAC) a eu lieu ce 18 janvier à la direction de l’entreprise au quartier Farcha dans le 1er arrondissement, en présence du président du Conseil d'administration Haroun Mahamat Abdoulaye.



Le directeur général sortant Mahamat Abdelkrim Bagari a exprimé ses sincères remerciements à ses collaborateurs pour l'estime qu'ils ont eu à son égard, avant de les exhorter à donner tout leur soutien à son successeur pour la poursuite de la mission et les nouveaux défis à relever.



Quant au nouveau directeur général de la SIMATRAC, Jean Michel Djerané, il a rappelle que la société a pour mission de doter tous les tchadiens en tracteurs et accessoires en vue du renforcement du secteur agricole.



Il a souligné que la charge qui incombe à la nouvelle équipe est lourde et seul l'esprit d'équipe, d'amour d'un travail bien fait et de dialogue franc et constructif peut permettre d'atteindre les objectifs.