Tchad : Djibert Younous propose de "diviser le 7ème arrondissement pour mieux le contrôler"

Le nouveau délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibert Younous, poursuit sa tournée dans les différents arrondissements de la capitale. Il s'est rendu ce vendredi dans le 7ème arrondissement pour faire le point et donner ses orientations.



S'exprimant devant les responsables municipaux, Djibert Younous a déploré la mauvaise gestion de la commune. D'après lui, "il n'y a eu aucune réalisation, aucune", dans le 7ème arrondissement où plus de huit maires se sont succédés.



"Tous les maires qui sont passés, aucun n'a mis un acte mais des problèmes qui sont très simples à régler. Pourquoi impliquer la justice ? Il y a des services de l'Etat qui sont là. Il y a un contrôle d'Etat qui est là. S'il y a un détournement quelque part, c'est le contrôle d'Etat", a déclaré Djibert Younous, sous les applaudissements.



"Vous en tant que conseillers, vous n'avez aucune responsabilité d'aller jusqu'à la justice. Pour qu'elle raison ? Vous êtes l'un des arrondissements qui fait le plus de recettes. Vous et le 8ème, alors que vous avez beaucoup de problèmes", a-t-il souligné.



Selon le délégué du Gouvernement, "la meilleure solution c'est de diviser l'arrondissement pour que nous puissions mieux le contrôler".



Le maire du 7ème, Ahmat Mahamat Gueme s'est félicité de la visite de Djibert Younous et s'est engagé à mettre en oeuvre les orientations pour une meilleure efficacité.



La commune du 7ème arrondissement abrite près de 55.000 habitants répartis dans 18 quartiers et 300 carrés.