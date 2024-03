Tchad : Djimtobaye Forest nommé Directeur Général des Hydrocarbures

Cette décision marque un tournant majeur pour l'industrie pétrolière et gazière du Tchad. En tant que pays producteur d'hydrocarbures depuis plusieurs années, il est crucial d'avoir des leaders compétents et expérimentés à la tête de ce secteur vital pour l'économie nationale.



Monsieur Djimtobaye Forest apporte avec lui une vaste expérience dans le domaine des hydrocarbures. Il a occupé divers postes de responsabilité au sein du Ministère des Hydrocarbures, lui permettant ainsi d'acquérir une connaissance approfondie de l'industrie. Sa nomination en tant que Directeur Général démontre la confiance accordée par les autorités tchadiennes en sa capacité à diriger efficacement ce secteur stratégique.



Le rôle du Directeur Général des Hydrocarbures est essentiel pour garantir une gestion optimale des ressources naturelles du pays. Il est chargé de superviser toutes les activités liées aux hydrocarbures, y compris l'exploration, la production et la commercialisation. Son expertise sera déterminante pour stimuler la croissance de cette industrie et maximiser les revenus générés par ces précieux actifs.



Il convient également de souligner le travail accompli par Monsieur Issakha Tidjani Djimet durant son mandat en tant que Directeur Général des Hydrocarbures. Sous sa direction éclairée, le secteur a connu un développement significatif avec l'établissement de partenariats internationaux solides et la mise en œuvre de politiques favorables à l'investissement étranger.